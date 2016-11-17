Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 40 суток 25-летнего гражданина Таджикистана Умара Мирзоева, задержанного по подозрению в причастности к деятельности террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает «Фонтанка».

15 ноября сотрудники Интерпола задержали Мирзоева в петербургском аэропорту Пулково. Ранее власти Таджикистана объявили его в международный розыск.

Мирзоева обвиняют в вербовке граждан России и Таджикистана, а также в организации террористических актов.

12 ноября ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов на территории России. Членов группы задержали в Санкт-Петербурге и в Москве. При обыске у них изъяли самодельные бомбы, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. Предполагается, что они планировали действовать «по парижскому сценарию» — устроить серию взрывов с одновременной стрельбой по толпе. Среди выбранных для атаки объектов фигурировали петербургские торговые центры «Галерея» и «Академпарк». По информации СМИ, задержанные бежали в Россию, скрываясь от уголовного преследования на родине. 14 ноября подозреваемых арестовали по решению Калининского районного суда.