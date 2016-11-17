Из-за зимней погоды, которая пришла в Московский регион аномально рано, бурые и гималайские медведи в зоопарке залегли в спячку раньше обычного срока. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Чтобы животным комфортно спалось, сотрудники зоопарка принесли им сено, из которого можно сделать уютное гнездо в берлоге», — говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что хищники просыпаются в середине марта, но могут проспать и до апреля в зависимости от погоды. Во время спячки температура тела у медведей не падает, поэтому их сон чуткий, и посетителям надо вести себя тише рядом с животными.