Глава отдела Петербургской епархии по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин в интервью «Интерфаксу» прокомментировал скандал вокруг выставки Яна Фабра в Эрмитаже.

По мнению протоиерея, ситуация с выставкой «выглядит достаточно позорно». Пелин также отметил, что посетители приходят в Эрмитаж «как в некий сад красоты», а им навязывают «достаточно сомнительное религиозное мировоззрение».

В мире искусства сейчас всепроникающе действует эзотеризм, оккультизм. Эти движения именуются „нью эйдж“ и так далее. И, конечно, Ян Фабр — один из апологетов этой новой псевдорелигиозной метаморфозы, в которой уже нет места ни богу, ни человеку с высшими идеалами и смыслами. Ян Фабр, как мне представляется, достаточно провокативный художник. Наверное, любое искусство должно иметь место, но насколько именно такому искусству место среди полотен мастеров — большой вопрос александр пелин, глава отдела Петербургской епархии по взаимоотношениям Церкви и общества

Председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев отметил, что выставка Фабра приобрела популярность после скандала в социальных сетях. «Люди, которые протестуют против таких выставок, просто не очень знакомы с творчеством того или иного автора», — добавил он. Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал, что противники выставки недооценили ее художественные достоинства и преувеличили степень провокационности работ художника.