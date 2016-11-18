Столешников переулок стал самой дорогой с точки зрения аренды улицей в России — в третий раз подряд. Об этом сообщается в исследовании компании Cushman & Wakefield.

Сейчас Столешников переулок занял 19-е место в мировом рейтинге самых дорогих торговых коридоров мира. По сравнению с 2015 годом он опустился на шесть строчек. В 2015-м ставка аренды составляла 3 814 евро за квадратный метр в год, а в 2016 году — 2 818 евро.

Первое место в этом рейтинге, как и в прошлом году, заняла Пятая Авеню в Нью-Йорке, вторая строчка у улицы Козуэй-Бей в Гонконге. Елисейские Поля в Париже сохранили свое третье место в рейтинге дороговизны аренды.

