Входы на 33 станциях Московского метрополитена в 2017 году накроют современными навесами со световым эффектом. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Навесы, сделанные из стекла и металла, оборудуют световыми элементами, которые будут освещать вход на станцию в вечернее время. Подобный вид конструкции называется «Огни города». Как пояснили в пресс-службе Московского метрополитена, новые конструкции являются частью программы по благоустройству города.

Сейчас навесы уже установлены на станциях: «Варшавская», «Чкаловская», «Орехово», «Чертановская» и «Крестьянская Застава». Навесы с подсветкой в первую очередь появятся на станциях: «Юго-Западная», «Ясенево», «Отрадное», «Октябрьское Поле», «Нахимовский проспект». С полным списком станций можно ознакомиться на сайте мэрии Москвы.