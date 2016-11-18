В Москве к проведению Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата Мира в 2018 создадут временные выделенные полосы для автобусов с болельщиками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Выделенные полосы планируют организовать на участке улиц: Хамовнический Вал (от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта), Косыгина (от площади Гагарина до Университетской площади), Волоколамское шоссе (от канала имени Москвы до улицы Дубосековской), Фрунзенская набережная (от съезда с Садового кольца до улицы Хамовнический Вал) и других. Таким образом участникам чемпионата обеспечат быстрое передвижение по городу до стадионов «Лужники» и «Спартак», где пройдут футбольные матчи.

Для обеспечения работы новых выделенных полос установят дополнительные технические средства — камеры, детекторы, информационные табло. С их помощью водители смогут наблюдать за дорожной ситуацией в режиме реального времени. Как отмечают в ЦОДД, эти средства позволят дежурным операторам более эффективно распределять транспортные потоки.

Кроме того, к Кубку конфедераций и ЧМ готовят и новую систему информирования в общественном транспорте. На всех линиях столичного метрополитена объявления в поездах будут дублироваться на английский язык.