В четверг, 17 ноября, в парке Горького вместе с открытием катка официально стартовал зимний сезон. Главной темой оформления катка здесь в этом году стало современное уличное искусство. Центральной инсталляцией катка в парке Горького сделали замерзший фонтан высотой восемь метров и диаметром 25 метров. А одна аллея искусств возле Музея современного искусства «Гараж» превратилась в «динамический световой тоннель, состоящий из дюжины мерцающих арок» длиной 60 метров.

The Village посмотрел в соцсетях, как прошло открытие крупнейшего городского катка.

Открытие катания на коньках. #стритарткаток#паркгорького#

Видео опубликовано Елена Переверзева (@pereverzeva_lena_)

@mrmprv это знак, пошли? Кто ещё кататься?)) 😍 Ура-ура, каток в Парке Горького открылся 🎉 С какой завистью я смотрела на катающихся, знала бы раньше, что сегодня открытие, тоже бы каталась, а не ходила вокруг пешочком 😭 А остальные катки, кстати, откроются 26 ноября, праздник все ближе ❤️Я два года (хм...или три...) не каталась на коньках, этой зимой надо наверстать упущенное ⛸ Надеюсь, я не разучилась 😂

Фото опубликовано Angelina Ivanchey (@lina_ivanchey)

#паркгорького #каток

Видео опубликовано @bat_m_s

Complete ✅

Фото опубликовано Georgy Aleksandrovich (@izyumnikov)

Открыли 🎉 Для меня каток в Парке Горького - это традиция, столько историй и воспоминаний. Закроешь глаза и видишь залитые дорожки парка обычной водой с разбитым льдом и кучей людей, но был драйв и коньки сестры мамы подруги (уф!). Ещё раз, а тут мы уже универскими катаем, душевно до боли в щеках от улыбок и наших маленьких историй. Миг, тут мы друзьями кушаем бургеры и роняем друг друга (пишу и улыбаюсь). Сегодня было тоже много всего: людей, еды, шума, песен, но главное, атмосферы. За это и люблю. Сезон будет горячий 💥 P.S. А этими ребятами просто горжусь, творят кайф!) #deepfriedfriends #стритарткаток

Фото опубликовано Ksenia Fateeva (@ksuunie)