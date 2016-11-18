В четверг, 17 ноября, в парке Горького вместе с открытием катка официально стартовал зимний сезон. Главной темой оформления катка здесь в этом году стало современное уличное искусство. Центральной инсталляцией катка в парке Горького сделали замерзший фонтан высотой восемь метров и диаметром 25 метров. А одна аллея искусств возле Музея современного искусства «Гараж» превратилась в «динамический световой тоннель, состоящий из дюжины мерцающих арок» длиной 60 метров.
The Village посмотрел в соцсетях, как прошло открытие крупнейшего городского катка.
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