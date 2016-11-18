В четверг, 17 ноября, в парке Горького вместе с открытием катка официально стартовал зимний сезон. Главной темой оформления катка здесь в этом году стало современное уличное искусство. Центральной инсталляцией катка в парке Горького сделали замерзший фонтан высотой восемь метров и диаметром 25 метров. А одна аллея искусств возле Музея современного искусства «Гараж» превратилась в «динамический световой тоннель, состоящий из дюжины мерцающих арок» длиной 60 метров.

The Village посмотрел в соцсетях, как прошло открытие крупнейшего городского катка.

Долгожданный сезон коньков открыт!)))😎 #моямосква#стритарткаток#паркгорького#открытиекатка#отличныйвечер#деньпрожитнезря 😊 Фото опубликовано Lena (@lennybu) Ноя 17 2016 в 3:34 PST

Открытие катания на коньках. #стритарткаток#паркгорького# Видео опубликовано Елена Переверзева (@pereverzeva_lena_) Ноя 17 2016 в 11:29 PST

#паркгорького #каток Видео опубликовано @bat_m_s Ноя 17 2016 в 9:31 PST

Complete ✅ Фото опубликовано Georgy Aleksandrovich (@izyumnikov) Ноя 17 2016 в 7:54 PST