В вестибюлях 15 станций Москоdского центрального кольца установили 40 лавочек. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Как отмечает представитель Московского метрополитена Роман Латыпов, первые скамейки появились на самых загруженных станциях: «Площадь Гагарина», «Лужники», «Ботанический cад», «Кутузовская» и «Балтийская». Лавочки сделаны из нержавеющей стали, а сиденья покрыты прозрачным оргстеклом. Длина лавочки — около двух метров.

Для удобства пассажиров скамейки поставили рядом со стойками для зарядки гаджетов. До конца года планируется установить ещt 60 лавочек на всех станциях МЦК.