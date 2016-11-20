На Большой Дмитровке открылся памятник балерине Майе Плисецкой. В Instagram появилась видеозапись с церемонии открытия.

Автором скульптуры стал Виктор Митрошин. Он изобразил балерину в роли Кармен. Высота памятника — девять метров, пять из которых — гранитный постамент, на котором размещен автограф Плисецкой.

Как сообщает информагентство «Москва», в церемонии приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, главный дирижер Мариинского театра Валерий Георгиев, композитор и муж Плисецкой Родион Щедрин, генеральный директор Большого Театра Владимир Урин и руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельяненко.

Балерина Майя Плисецкая умерла 2 мая 2015 года. Согласно завещанию, ее прах смешают с прахом ее супруга Родиона Щедрина после его смерти и развеют над Россией. В октябре 2016 года городские власти приняли решение установить ей памятник в сквере на Большой Дмитровке, названном в честь балерины.