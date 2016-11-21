За театрами не надо ничего законодательно закреплять, надо их оставить в покое. Дайте возможность театрам самим разобраться, что можно, а что нельзя. Главное, что театр свободен. Есть закон «О культуре», в нем написано, что театры могут делать все, что им заблагорассудится. И свобода их ничем не ограничивается. Мало того, и формы, в которых это выражается, ничем не ограничены

олег басилашвили, народный артист СССР