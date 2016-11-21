Олег Басилашвили — о госзаказе в театрах
Народный артист СССР Олег Басилашвили в интервью «Радио Балтика» прокомментировал предложение министра культуры Владимира Мединского, который предложил обязать театры ставить пьесы о современной российской жизни.
За театрами не надо ничего законодательно закреплять, надо их оставить в покое. Дайте возможность театрам самим разобраться, что можно, а что нельзя. Главное, что театр свободен. Есть закон «О культуре», в нем написано, что театры могут делать все, что им заблагорассудится. И свобода их ничем не ограничивается. Мало того, и формы, в которых это выражается, ничем не ограничены
олег басилашвили, народный артист СССР
По мнению Басилашвили, любой закон, ограничивающий свободу театров, будет противоречить Конституции России.
Артист также отметил, что современные российские пьесы в большинстве своем являются «плохими и неудобоваримыми». «Если хорошая пьеса, я первый проголосую за то, чтобы ее поставить», — пояснил он.
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