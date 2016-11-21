В рамках акции Всемирного дня борьбы со СПИДом фасады зданий на Новом Арбате украсят красными лентами. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы Елену Хавкину.

Ленты развесят на фасадах Нового Арбата 1 декабря. На электронных щитах в этот день будут показывать видеоролики с социальной рекламой. Также в здании департамента здравоохранения города Москвы состоится студенческая акция, которую организует театральный институт имени Бориса Щукина.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря во всех странах. Красная лента является символом солидарности с ВИЧ-инфицированными людьми.