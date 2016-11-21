Производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил о начале акции «Голос города», во время которой можно посетить экскурсию по Арбату и протестировать новые кроссовки. Об этом The Village сообщили представители компании.

Экскурсии по Арбату проходят в интерактивном аудиоформате. Экскурсоводами на время прогулки станут художник Дмитрий Оскес, музыкант L'One и футболист Федор Смолов. В маршрут входит сам Арбат и улочки в его окрестностях.

На время экскурсии участникам выдают кроссовки из новой коллекции Nike Sneakerboots, которая включает зимние модели.

Экскурсии проводят по средам и воскресеньям в 19:00 от магазина Nike на Арбате. Пройти регистрацию можно на сайте. Акция «Голос города» продлится до конца декабря.