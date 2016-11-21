Министерство здравоохранения поддержало идею ужесточить наказание за покушение на жизнь врачей и предложил наказывать за это тюремным заключением на срок до пожизненного. Минздрав опубликовал предложение о поправках в уголовный кодекс Российской Федерации на сайте раскрытия правовой информации.

В документе говорится, что посягательство на здоровье и жизнь врача будет предусматривать лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения. Также в документе предлагается ввести штраф до 200 тысяч рублей за насилие, неопасное для жизни медработника.

Как отмечают в Минздраве, в России участились случаи нападения на врачей. Данное изменение в уголовный кодекс, по словам представителей министерства, поможет изменить сложившуюся ситуацию.

Поправки в уголовный кодекс должны быть согласованы с Минюстом и МВД. Предполагается, что они вступят в силу в июле 2018 года.