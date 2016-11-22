Проект городского информационного сервиса 2ГИС «Сквер» закрывается. Об этом The Village сообщил его редактор Александр Усольцев.

По его словам, закрыты и московское, и новосибирское отделение сервиса, поскольку он «не набрал ожидаемой аудитории». Вся редакция распущена 21 ноября. «В целом в 2ГИС идут сокращения. Они затронули не только „Сквер“ но и ряд других проектов», — прокомментировал Усольцев. Будет ли существовать сайт или его полностью заморозят, он не уточнил.

В пресс-службе 2ГИС The Village пояснили, что проект «Сквер» станет частью городского информационного сервиса. «Подборки с советами и инструкции о городе будут использованы в основных продуктах компании. Среди приоритетов у нас развитие мобильной и онлайн-версий 2ГИС», — рассказал пресс-секретарь сервиса Максим Бугаев. При этом он уточнил, что в компании нет больших сокращений. Там «расстались с частью специалистов по соглашению сторон, это менее 5 % от общей численности сотрудников».