Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за склонение спортсменов к приему допинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь склонение спортсмена к допингу тренером или специалистом предполагает штраф на сумму до 300 тысяч рублей и запрет на спортивную деятельность в течение трех лет или ограничение свободы на срок до года.

Если склонение к допингу проводится группой лиц либо в отношении нескольких спортсменов или с угрозой, а также в отношении несовершеннолетнего, максимальный штраф увеличивается до 500 тысяч рублей. Кроме того, виновные могут быть лишены свободы сроком на год.

В ситуации, когда допинг применяется тренером или спортивным врачом к спортсмену без согласия последнего, виновным грозит штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы сроком до года с лишением права на спортивную деятельность на срок до четырех лет. Если применение допинга повлекло по неосторожности смерть или другие тяжкие последствия, срок лишения свободы может увеличиться до трех лет с лишением права на спортивную деятельность до пяти лет.

3 ноября Госдума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за склонение спортсменов к применению допинга. Ранее сообщалось, что четверых российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде 2012 года в Лондоне, уличили в применении допинга, троих из них лишили медалей.