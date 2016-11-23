На Пушкинской площади на время фестиваля «Путешествие в Рождество» установят световую инсталляцию «Музыкальный лес». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Световая инсталляция будет работать в закрытом на зиму фонтане. Горожане смогут увидеть «калейдоскоп ярких световых образов», которые будут сопровождаться рождественскими мелодиями.

«Музыкальный лес» будет работать с 16 декабря до 15 января и станет частью фестиваля «Путешествие в Рождество». В течение месяца московские улицы, площади, бульвары и проспекты будут украшены символами Нового года и Рождества. В городе будут работать праздничные ярмарки.