Холдинг Rambler&Co запустил издание InRussia, которое будет рассказывать о культуре и обществе в России на английском языке. Об этом The Village рассказали представители проекта.

По словам создателей издания, в центре внимания InRussia — люди, идеи и явления, которые определяют культурный контекст страны. InRussia должен стать не классическим СМИ, а скорее неким сообществом. «Это сайт для всех, кому интересна Россия, ее люди, ее культура. Для всех, кто работает с нами, InRussia — прежде всего платформа для открытого разговора, площадка, где можно знакомиться с творческими людьми и их новыми работами. Нас объединяет идея возможности искренней беседы о своей стране, о себе, о культуре. Мы не строим редакции в обычном понимании этого слова, не разделяемся на героев и авторов, мы создаем сообщество», — говорит издатель InRussia Шахри Амирханова.

На сайте можно найти фестивальные фильмы российских документалистов, а также тексты, построенные на прямой речи художников, ученых или писателей, которые «делятся личным опытом, историями и открытиями, сделанными в пути», а также тексты про новые исследования и технологии. Контент поделен на рубрики: «Видео», «Места», «Люди» и «Идеи».

В работе над созданием первых материалов InRussia участвовали Британский совет, ФОМ, агентство Stereotactiс, Московская школа нового кино.