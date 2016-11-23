Политик Алексей Навальный собирается подать в Следственный комитет России жалобу на судью Сергея Блинова, вынесшего приговор по делу «Кировлеса». Об этом оппозиционер сообщил в своем блоге.

Навальный считает, что действия Блинова подпадают под статью 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта»).

«И у нас есть юридический факт, установленный Европейским судом по правам человека и признанный президиумом Верховного суда РФ (высшей судебной инстанцией страны): приговор по „делу Кировлеса“ не являлся справедливым судебным разбирательством. Черным по белому написано ЕСПЧ (а ВС с этим соглашается): имело место произвольное и неправомерное толкование уголовного права. Следовательно, этот приговор неправосуден», – пишет Навальный.

Кроме того, Навальный направит жалобу и на весь апелляционный состав по «Кировлесу».

Ранее сообщалось, что Президиум Верховного суда России отменил приговор по делу «Кировлеса» Алексею Навальному и Петру Офицерову и отправил дело на пересмотр.

Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательство. При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Навальному и Офицерову компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, однако в августе она была отклонена.

Летом 2013 года Алексею Навальному и Петру Офицерову назначили условные сроки по делу «Кировлеса». Подсудимые обвинялись в хищении более 10 тысяч кубометров леса у предприятия на сумму свыше 16 миллионов рублей. В сентябре 2015 года «Кировлес» потребовал компенсировать эти деньги, после чего Навального обязали выплатить предприятию 16 миллионов рублей компенсации материального вреда. Однако в апреле Мосгорсуд приостановил на неопределенный срок рассмотрение иска по поводу компенсации.