Центральный районный суд Красноярска запретил распространять на территории России информацию о способах дачи взяток и коммерческого подкупа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Как говорится в сообщении, во время мониторинга интернета прокуроры обнаружили несколько сайтов со статьями «Как грамотно давать откаты». В этих публикациях «раскрываются способы совершения действий, подпадающие под признаки уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьями 204, 291 УК РФ».

В пресс-службе отметили, что ознакомиться с материалами может любой пользователь — вход на сайты с инструкциями свободный, здесь не требуется регистрация. Это, по мнению прокуратуры, негативно отражается на работе по противодействию коррупции и «подрывает авторитет государственной власти». Открытый доступ к такой информации создает предпосылки к совершению данных преступлений, добавили в ведомстве.