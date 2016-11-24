В МВД предлагают с 2017 года обязать всех иностранных граждан, въезжающих на территорию России, сдавать отпечатки пальцев. Об этой инициативе рассказал заместитель главы МВД Александр Горовой, сообщает «Интерфакс».

«Мы, министерство внутренних дел, выступаем инициатором по проведению начала дактилоскопии со следующего года для всех жителей иностранных государств которые приезжают на территорию РФ», — заявил Горовой.

В настоящее время дактилоскопия обязательна для иностранных граждан, обратившихся за патентом или разрешением на работу. Остальные иностранцы не обязаны проходить процедуру.

В феврале 2016 года в ФМС сообщили, что за два года действия автоматизированной системы обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан эту процедуру прошли около семи миллионов человек.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России всеобщую дактилоскопию. Снимать отпечатки пальцев предлагается, в частности, у лиц, получающих лицензию на оружие и зарубежный паспорт.