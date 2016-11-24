В 60 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, стартовала международная благотворительная акция #ЩедрыйВторник. Об этом The Village сообщили ее организаторы.

Инициатором #ЩедрогоВторника выступил фонд «КАФ». Акция продлится до вторника, 29 ноября. Организаторы проведут различные благотворительные мероприятия — их соберут на интерактивной карте, которая будет готова позже. Среди мероприятий: пожертвования в благотворительные фонды, участие в волонтерских программах и поездках, а также донорство крови.

«Чтобы стать участником флешмоба, достаточно сфотографироваться с табличкой со своим признанием (об участии в благотворительном мероприятии. — Прим. ред.) и выложить фотографию в социальные сети с хэштегом #ЩедрыйВторник. Табличку можно скачать на сайте confession.givingtuesday.ru», — рассказывают организаторы.

Рассказывать можно не только об участии в мероприятиях, организованных «КАФ», но и о другой благотворительной деятельности, например об отчислении пожертвований фондам и переводе денег на благотворительные цели. Этот флешмоб называется «Неделя признаний».