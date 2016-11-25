Сайт помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»
Запустился сайт «Насилию.нет», созданный для помощи жертвам домашнего насилия. Об этом The Village сообщила основательница проекта Анна Ривина.
«Мы своими силами создали этот сайт. Это сайт, на котором предоставляется информация о том, что такое домашнее насилие, как себя вести в случае, если женщина сталкивается с проблемой домашнего насилия, какие виды насилия бывают, как вести себя родственникам и друзьям, если они видят, что с женщиной происходит что-то», — рассказала Ривина.
На сайте есть материалы для тех, кто сталкивается с проблемой насилия, а также для специалистов: судей, сотрудников правоохранительных органов, юристов, психологов и соцработников. Также здесь можно найти раздел, в котором объясняется, почему нужен отдельный закон о домашнем насилии. Планируется, что сайт станет площадкой, куда все кризисные центры могли бы отправлять итоги своей работы.
В августе запустилось мобильное приложение «Насилию.нет». Оно имеет кнопку SOS, с помощью которой можно оперативно сообщить близким о вероятной угрозе. Кроме того, приложение содержит информацию обо всех кризисных центрах России, куда женщины могут обратиться за помощью. Это приложение скачали более 3 тысяч человек.
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