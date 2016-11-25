Запустился сайт «Насилию.нет», созданный для помощи жертвам домашнего насилия. Об этом The Village сообщила основательница проекта Анна Ривина.

«Мы своими силами создали этот сайт. Это сайт, на котором предоставляется информация о том, что такое домашнее насилие, как себя вести в случае, если женщина сталкивается с проблемой домашнего насилия, какие виды насилия бывают, как вести себя родственникам и друзьям, если они видят, что с женщиной происходит что-то», — рассказала Ривина.

На сайте есть материалы для тех, кто сталкивается с проблемой насилия, а также для специалистов: судей, сотрудников правоохранительных органов, юристов, психологов и соцработников. Также здесь можно найти раздел, в котором объясняется, почему нужен отдельный закон о домашнем насилии. Планируется, что сайт станет площадкой, куда все кризисные центры могли бы отправлять итоги своей работы.

В августе запустилось мобильное приложение «Насилию.нет». Оно имеет кнопку SOS, с помощью которой можно оперативно сообщить близким о вероятной угрозе. Кроме того, приложение содержит информацию обо всех кризисных центрах России, куда женщины могут обратиться за помощью. Это приложение скачали более 3 тысяч человек.