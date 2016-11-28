В ночь на вторник, 29 ноября, температура воздуха в Москве может опуститься до минус 11 градусов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Днем прогнозируется от 7 до 9 градусов ниже нуля. «По данным Гидрометцентра, такие значения на пять градусов ниже климатической нормы. В целом московский ноябрь стремится к тому, чтобы стать самым холодным месяцем за последние 17 лет и вторым по влажности за тот же период», — отмечается в сообщении мэрии.

30 ноября вновь похолодает: ночью температура упадет до минус 14 градусов, днем будет держаться на уровне 8 градусов ниже нуля.

В четверг, 1 декабря, ожидается небольшое потепление: около минус 6 днем и минус 13 ночью. В пятницу температура не изменится: минус 3–8 градусов ночью и 1–6 ниже нуля днем.

На протяжении всей недели будет идти снег и сохранится пасмурная погода.