Какие слова из словаря Даля характерны для петербуржцев и москвичей
«Яндекс» составил интерактивную карту поисковых запросов пользователей из разных регионов России. На карте отмечены характерные для разных регионов слова из «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля, сообщили The Village в пресс-службе компании.
Петербургские пользователи поисковика чаще, чем в среднем по стране, использовали в поисковых запросах слова «подпашек», «истопнический», «железоковательный», «павесьмо» и «письмокрад».
Для москвичей характерно использование в запросах таких слов, как «перевирочный», «обложняк», «гитенфервальтер», «пележить» и «безусталица».
«Больше половины — 57 % — этих слов омонимы, то есть сейчас употребляются в значении, отличном от указанного в словаре. Чаще всего омонимами оказываются фамилии и топонимы — названия населенных пунктов, рек, районов. Больше всего омонимов — 9 из 10 — оказалось в Воронежской области и Республике Тыва. Меньше всего — 2 из 10 — в Москве, Московской области, Астраханской области и Санкт-Петербурге», — пояснили в «Яндексе».
Интерактивную карту поисковых запросов по российским регионам можно найти на сайте компании.
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