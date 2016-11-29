«Яндекс» составил интерактивную карту поисковых запросов пользователей из разных регионов России. На карте отмечены характерные для разных регионов слова из «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля, сообщили The Village в пресс-службе компании.

Петербургские пользователи поисковика чаще, чем в среднем по стране, использовали в поисковых запросах слова «подпашек», «истопнический», «железоковательный», «павесьмо» и «письмокрад».

Для москвичей характерно использование в запросах таких слов, как «перевирочный», «обложняк», «гитенфервальтер», «пележить» и «безусталица».

«Больше половины — 57 % — этих слов омонимы, то есть сейчас употребляются в значении, отличном от указанного в словаре. Чаще всего омонимами оказываются фамилии и топонимы — названия населенных пунктов, рек, районов. Больше всего омонимов — 9 из 10 — оказалось в Воронежской области и Республике Тыва. Меньше всего — 2 из 10 — в Москве, Московской области, Астраханской области и Санкт-Петербурге», — пояснили в «Яндексе».

Интерактивную карту поисковых запросов по российским регионам можно найти на сайте компании.