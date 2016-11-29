МЧС зимой 2016 года впервые задействуют для спасения рыболовов на Москве-реке снегоболотоходы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Скорость снегоболотохода на суше достигает 40 километров в час. Он хорошо справляется с бездорожьем, без труда преодолевает препятствия до двух метров высотой. За счет встроенных в колеса винтов он мгновенно превращается из вездехода в речное судно», — рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

Отмечается, что снегоболотоход может быстро добраться к месту происшествия по тонкому льду, воде и по бездорожью. Снегоболотоход может вместить шесть человек, а при необходимости в нем можно оборудовать лежачие места для пострадавших. Также он способен перенести 2,5 тонны груза. Первая такая машина уже патрулирует акваторию Строгинской поймы.

Также с зимы 2016 года МЧС задействует дроны для патруля мест зимней рыбалки. Кроме того, в распоряжении спасателей теперь будут снегоходы, квадроциклы-вездеходы и квадрокоптеры.