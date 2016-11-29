В Москве в 2017 году начнут создавать онкологическую сеть. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщается на сайте московской мэрии.

Задача сети, по словам Хрипуна, привести пациента кратчайшим путем «к правильному и своевременному диагнозу» и лечению. «По сути, мы объединим работу поликлиник с онкоцентрами и больницами, выстроим четкий маршрут движения пациента от получения диагноза до амбулаторного лечения или лечения в стационаре. Это и будут звенья онкологической сети», — сказал Хрипун.

Также 17 онкологических отделений, являющихся подразделениями поликлиник, переведут в подчинение больничных онкологических комплексов. Таким образом, теперь пациент получит диагноз в ближайшей поликлинике, комплексное лечение — в больнице, а долечивание и амбулаторное наблюдение будет проходить в диспансерах, которые станут подчиняться онкоцентрам, но территориально останутся в поликлиниках.