«Москва глазами инженера» с 5 декабря запускает экскурсии за кулисы театра Российской армии. Об этом The Village сообщили представители проекта.

Во время экскурсии можно будет узнать, как устроен театр изнутри и как работает его техническое оборудование. Отмечается, что в театре Российской армии используют уникальную механику — поворотные круги, подъемные платформы и штанкеты, а также трансформируемый портал. Кроме того, у посетителей будет возможность посмотреть на город с высоты самого высокого здания довоенной Москвы.

Проводить экскурсию будет заведующий историко-мемориальным залом ЦАТРА и заслуженный работник культуры России Елена Маньшина.

Двухчасовые экскурсии можно будет посетить каждый понедельник, начиная с 5 декабря. Маршрут начинается перед центральным входом театра Российской армии, а заканчивается в фойе театра.

Организация «Москва глазами инженера» проводит экскурсии, на которых сочетают москвоведение, историю архитектуры и теорию инженерии, причем о последней стараются рассказывать максимально доступно. Проект проводит экскурсии на ВДНХ, в метрополитене, на Московском центральном кольце и на «Красном Октябре».