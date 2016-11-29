Доклад о правах человека в России по заказу Общественной палаты подготовит фирма, которая специализируется на пошиве одежды. Об этом сообщается на сайте «Независимой газеты».

Общественная палата выделила на подготовку доклада 4,5 миллиона рублей. К разработке не были допущены правозащитные организации, например «Мемориал», «Комитет за права человека» и «Московская Хельсинкская группа».

Отмечается, что единственным конкурентом в конкурсе на организацию исследования было рекламное агентство, связанное с похоронными бюро. «Радует, что доклад готовит не похоронное бюро. Хотя, с другой стороны, это было бы концептуально: его победа красочно бы продемонстрировала обстановку с правами человека в России», — заявил глава Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Сергей Митрохин после объявления результатов конкурса.

Общественная палата отказалась комментировать ситуацию, назвав ее «очередными беспочвенными обвинениями».