Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что нормативы температуры горячей воды для подачи в жилые дома не изменятся. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Действительно, такая информация была опубликована, но сразу хочу сказать, что таких решений нет. Я собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой: делать этого не следует. Иными словами, изменения в СанПиН мы принимать не будем, менять температуру не будем, все останется как есть сегодня», — объяснил премьер-министр.

В начале ноября российское правительство предложило с целью экономии снизить минимальную температуру горячей водопроводной воды до 50 градусов Цельсия. Позже в Роспотребнадзоре заявили, что Минздрав одобрил эту инициативу, однако в самом министерстве это опровергли.