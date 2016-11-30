В Москве создали 125 спецотделений для ликвидации возможных аварий на объектах с наличием химически опасных веществ. Также в городе работает управление мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС по Москве Дмитрия Ширлина.

По его словам, для реагирования на такие происшествия в столичном пожарно-спасательном гарнизоне созданы специальные отделения радиационной и химической защиты.

Также Ширлин рассказал, чем занимаются сотрудники управления мониторинга: они проводят химическую и радиационную разведку, занимаются взятием и анализом проб воздуха, воды и почвы, а также ликвидацией локальных участков разлива нефтепродуктов.