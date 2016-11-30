На зданиях и улицах Москвы 5 декабря вывесят копии Знамени Победы. Об этом сообщает ТАСС.

В Мосгордуме одобрили поправки в законопроект о перечне городских праздников. Согласно изменениям, копии Знамени Победы будут ежегодно вывешивать на городских зданиях в день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 5 декабря.

«Обязательное вывешивание копии Знамени Победы в этот день подчеркнет значимость этой даты, особый вклад битвы под Москвой в приближение победы и будет способствовать патриотическому воспитанию москвичей», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Закон вступит в силу 1 декабря.