Минюст отказал регистрировать Русскую пастафарианскую церковь в качестве религиозной организации. В ведомстве не объяснили причин этого решения, сообщил глава церкви Михаил Самин на своей странице «ВКонтакте».

«Несколько дней назад нам позвонили из Минюста, сообщили об отказе в регистрации религиозной организации. Мы пришли в Управление министерства юстиции по Москве, оказалось, что специалист, занимающийся местными религиозными организациями, находится в отпуске, поэтому нам даже не сообщили причину отказа и посоветовали позвонить специалисту через полторы недели, когда он выйдет из отпуска», — пояснил Самин, именующий себя пастриархом Сама Паста IV.

После выяснения официальных причин отказа в Русской пастафарианской церкви Макаронного Пастриархата намерены исправить ошибки в документах и повторно обратиться в Минюст. Кроме того, активисты рассматривают возможность обращения в суд.