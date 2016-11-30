К Кубку Конфедераций-FIFA 2017 и Чемпионату мира по футболу-2018, которые пройдут в России, разработали обширную туристическую программу для болельщиков из других стран. Программу огласили на стенде Москвы после жеребьевки Кубка Конфедераций. О планах The Village рассказали в пресс-службе дирекции спортивных и зрелищных мероприятий.

Для болельщиков разработаны более 120 туристических маршрутов и программ, которые будут продвигаться через Национальные офисы по туризму Visit Russia за рубежом. Так, составлены пакетные Туры «4 туристические столицы России», в которые входит посещение Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Ростуризм разработал национальную туристическую карту Russia CityPass. По этой карте болельщики смогут бесплатно пройти без очереди в музейно-выставочные комплексы, попасть на речные, морские и автобусные экскурсии и пользоваться общественным транспортом. Руководитель проекта Александр Митяев отметил, что для туристов «это понятный и узнаваемый формат, ведь подобные карты есть во многих культурных и исторических центрах мира».

С 1 января 2017 года в Москве заработает туристический колл-центр на 5 языках. Звонки на территории России будут бесплатными.

Кроме того, Музей Москвы сделает вход на одну из выставок бесплатным по «Персонифицированной карте зрителя» во время Кубка и Чемпионата мира 2018. Музей также подготовит большой выставочный проект, в котором расскажет о связи между футболом и культурой в России и за рубежом.