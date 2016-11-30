Президент России Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина. Об этом сообщает ТАСС.

«Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал Путин на встрече с Орешкиным.

Орешкин на это ответил: «Я согласен».

С марта 2015 года Орешкин занимал пост заместителя министра финансов.

16 ноября Владимир Путин уволил с должности министра экономического развития Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия. Его задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против экс-министра возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Суд отправил Улюкаева под домашний арест. На допросе обвиняемый отказался признать вину и назвал случившееся с ним провокацией.