Заместитель министра культуры Григорий Пирумов, который находится под арестом по подозрению в мошенничестве, написал заявление об уходе с поста. Об этом сообщает ТАСС на свои источники.

Источники уточнили, что Пирумов сам написал заявление. Ранее сообщалось, что в ближайшее появится официальное распоряжение о его отставке.

«До решения суда Минкультуры никак не комментирует ситуацию вокруг статс-секретаря, заместителя министра культуры Григория Пирумова», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

В марте 2016 года в Москве арестовали шестерых подозреваемых по делу о махинациях в министерстве культуры. Среди участников преступной группировки под руководством Пирумова оказались директор управления имуществом и инвестиционной политики ведомства Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГКУ «Центр реставрации» Олег Иванов, советник гендиректора компании «Линнит-Консалт» Никита Колесников, а также глава строительной фирмы АО «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и её управляющий Александр Коченов. Они заключали госконтракты на реставрацию объектов культурного наследия (Псковского драматического театра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге) по завышенным ценам и, по данным следствия, нанесли государству ущерб не менее чем на 100 миллионов рублей.