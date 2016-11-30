Активист Тимур Булатов обратился в Петербургский городской суд с требованием закрыть Facebook из-за нарушения закона о защите персональных данных и распространения антироссийских лозунгов в этой социальной сети. Об этом сообщает «Радио Балтика».

По мнению Булатова, на страницах Facebook можно найти материалы, угрожающие территориальной целостности России и разжигающие ненависть и между народами и представителями различных религиозных конфессий.

«Прошу привлечь для объективной оценки законности работы социальной сети Facebook в России специалистов и представителей Роскомнадзора. Прошу признать ее деятельность не соответствующей российскому законодательству в части защиты персональных данных моих лично, а равно неустановленного круга лиц пользователей Facebook из России. Блокировать деятельность этой соцсети и внести в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направить уведомления для блокировки операторам связи», — написал активист в своем заявлении.

Тимур Булатов известен по борьбе с представителями ЛГБТ-сообщества. Активист, в частности, устроил скандал из-за фотографии, на которой молодая учительница обнимается со своей подругой. Действия активиста привели к увольнению педагога из школы, в которой она работала.