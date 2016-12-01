Даниловский рынок объявил новогоднюю программу. Своими планами представители рынка поделились с The Village.

Перед главным входом откроется елочный базар. Здесь можно будет купить живую елку или сосну. Кроме того, на площади зальют каток, вход на него будет бесплатным. Каток будет работать с 16 декабря по 15 февраля каждый день по графику рынка. По периметру катка появятся деревянные домики от резидентов Даниловского рынка и винтажная барахолка, на которой можно будет найти елочные игрушки, кухонную утварь и посуду.

Фуд-корт будет представлен вьетнамским кафе Bo, Koupes Bar, «Тандырной лепешкой» и напитками от Juicy Lab.

Ранее сообщалось, что с 15 по 30 декабря на Даниловском рынке будет работать временная поп-ап-точка «Ламбада-маркета». Здесь соберутся более 80 дизайнеров и магазинов. Каждые пять дней состав участников будет меняться.