Власти Петербурга отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева
Петербургский комитет по развитию туризма отказался расторгнуть со Студией Лебедева договор на разработку логотипа города. Об этом сообщает региональное управление ФАС.
«В своем письме Комитет заявляет о невозможности расторжения указанного договора, так как на момент его заключения он действовал не как орган государственной власти Петербурга, а как хозяйствующий субъект. Таким образом, по мнению Комитета, положения Закона о защите конкуренции на тот момент на него не распространялись», — отметили в ведомстве.
В связи с этим решением городских властей в УФАС обещали возбудить в отношении комитета по туризму административное дело. Дело заведут в течение ближайших десяти дней.
Студия Лебедева представила серию туристических логотипов Петербурга в 2015 году и предложила городу использовать их. Городские власти приняли предложение и выплатили студии символическую сумму в один рубль. В октябре Федеральная антимонопольная служба решила, что договор о создании логотипа нарушает российское законодательство. Артемий Лебедев в своем блоге заявил, что комитет по туризму должен опротестовать решение ФАС, «чтобы больше на логотип никто не крошил батон».
КомментарииПодписаться