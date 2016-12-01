Петербургский комитет по развитию туризма отказался расторгнуть со Студией Лебедева договор на разработку логотипа города. Об этом сообщает региональное управление ФАС.

«В своем письме Комитет заявляет о невозможности расторжения указанного договора, так как на момент его заключения он действовал не как орган государственной власти Петербурга, а как хозяйствующий субъект. Таким образом, по мнению Комитета, положения Закона о защите конкуренции на тот момент на него не распространялись», — отметили в ведомстве.

В связи с этим решением городских властей в УФАС обещали возбудить в отношении комитета по туризму административное дело. Дело заведут в течение ближайших десяти дней.

Студия Лебедева представила серию туристических логотипов Петербурга в 2015 году и предложила городу использовать их. Городские власти приняли предложение и выплатили студии символическую сумму в один рубль. В октябре Федеральная антимонопольная служба решила, что договор о создании логотипа нарушает российское законодательство. Артемий Лебедев в своем блоге заявил, что комитет по туризму должен опротестовать решение ФАС, «чтобы больше на логотип никто не крошил батон».