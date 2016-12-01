На Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге представили проект концертного зала в строящемся парке «Зарядье». Москомархитектура поделилась с The Village информацией о будущей филармонии и рендерами проекта.

Здание филармонии расположится в юго-восточной части парка, со стороны Китайгородского проезда. Его должны построить в 2018 году. Концепцию концертного зала разработал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Большой зал Филармонии рассчитан на 1450-1550 человек. Кроме того, здесь будет репетиционный зал с возможностью проведения камерных и сольных концертов вместимостью до 400 человек. На площади 23,6 тысяч квадратных метров разместятся студия звукозаписи, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

Парк «Зарядье» создается на месте снесенной гостиницы «Россия». На его территории организуют четыре природные зоны с искусственным микроклиматом. Открыть парк планируют ко Дню города в 2017 году, когда будет отмечаться 870-летие Москвы.