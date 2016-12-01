Instagram назвал самые часто употребляемые геотеги 2016 года, сообщает CNN. В списке популярных городов Москва заняла третье место.

Полностью топ-10 наиболее популярных городов выглядит следующим образом:

Место Город

Нью-Йорк

Лондон

Москва

Сан-Паулу

Париж

Лос-Анджелес

Санкт-Петербург

Рио-де-Жанейро

Стамбул

Джакарта

При этом ВДНХ вошла также десятку самых посещаемых и фотографируемых мировых достопримечательностей. Выставочный центр занял в рейтинге последнее место. Также в топ-10 вошли Лувр, Центральный парк Нью-Йорка, Диснейленд и другие достопримечательности.