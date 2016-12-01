Самые популярные города в Instagram
Instagram назвал самые часто употребляемые геотеги 2016 года, сообщает CNN. В списке популярных городов Москва заняла третье место.
Полностью топ-10 наиболее популярных городов выглядит следующим образом:
Место
Город
Нью-Йорк
Лондон
Москва
Сан-Паулу
Париж
Лос-Анджелес
Санкт-Петербург
Рио-де-Жанейро
Стамбул
Джакарта
При этом ВДНХ вошла также десятку самых посещаемых и фотографируемых мировых достопримечательностей. Выставочный центр занял в рейтинге последнее место. Также в топ-10 вошли Лувр, Центральный парк Нью-Йорка, Диснейленд и другие достопримечательности.
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