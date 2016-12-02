Прокуратура проведет проверку Эрмитажа в связи с поступившими в ведомство жалобами от посетителей музея, недовольных выставкой Яна Фабра. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на сотрудников музея.

Сотрудники надзорного ведомства посетят Зимний дворец до конца недели. Проверить экспозицию в Главном штабе прокуратура не может, поскольку там проходит Международный культурный форум.

Официального подтверждения этой информации пока нет — в пресс-службе музея и петербургской прокуратуре сообщения о проверках комментировать не стали, сообщает радиостанция.

Ранее недовольные посетители музея запустили в социальных сетях хэштег #позорэрмитажу. Посетителей возмутили представленные на выставке чучела животных. Работы Фабра раскритиковали и в РПЦ. В защиту художника и музея высказались искусствоведы. Одобрил выставку и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «уровень злобы в стране слишком велик». В конце ноября в Эрмитаже анонсировали запуск специальной экскурсии «Страхи и фобии».