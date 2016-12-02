Любовь Аркус и Анна Михалкова на Международном культурном форуме в Петербурге представили образовательный проект «Чапаев», посвященный истории отечественного кино. Проект начнет работу в феврале, сообщает «Фонтанка».

На сайте «Чапаев» будут публиковаться образовательные курсы, исследования, статьи и эссе по истории кино. Кроме того, на портале разместят структурированную энциклопедическую базу о советском и российском кинематографе.

Использование сайта будет бесплатным.

Ранее о запуске «Чапаева» рассказывал министр культуры Владимир Мединский. По его словам, проект создается при поддержке Минкультуры. «Надеемся, что со временем там появится и информация о современном кино, и дальше его можно будет использовать как пропагандистский ресурс для популяризации российского кинематографа», — пояснил министр.

Более подробную информацию о проекте можно получить на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».