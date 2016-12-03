Программа благоустройства «Моя улица» получит продолжение в 2017 году. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков рассказал, сколько улиц вошли в следующий список на благоустройство. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

72 улицы благоустроят по программе «Моя улица»

в 2017 году

«Мы определили для себя 10 типов улиц: центральные, срединные, особо уникальные и так далее. Подчеркну, что особое внимание мы обращаем на то, чтобы на благоустроенных улицах не было подтоплений, уборку проводов и коммуникаций со столбов под землю», — сообщил Бирюков.

«Мы начали реализовать программу «Моя Улица» в 2011 году. Если в 2011 и 2012 гг. в рамках этой программы мы благоустроили всего две улицы, то дальше было 15 улиц, в 2015 году уже почти 50, в 2016 году - почти 60», — отметил он.