В Лялином переулке установят памятник детскому писателю Самуилу Маршаку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издательство «Эксмо-АСТ».

В издательстве рассказали, что 2017 год станет Годом Самуила Маршака в России, со дня рождения которого исполняется 130 лет.

«Среди праздничных мероприятий — открытие памятника Самуилу Яковлевичу в Лялином переулке в Москве, запуск Литературного поезда „Поэзия в метро“ в московском метро и выпуск лимитированной серии проездных билетов по произведениям Маршака, народные детские чтения его произведений в крупнейших городах России совместно с проектом „Живая классика“», — добавили в «Эксмо».

Кроме того, Маршаку посвятят специальную культурную программу в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».