В Москве завершается третья волна сноса самостроя. В список на снос попали 39 строений, большую часть которых владельцы снесли сами. Так, исчезли постройки у Савеловского вокзала и у метро «Петровско-Разумовская».
Я так понял, что зима в #москва - это ещё и время борьбы с незаконными постройками. Больше месяца я проходил мимо этих предупреждающих растяжек у Савёловского вокзала и гадал: когда же это случится? Все ведь помнят эпичные кадры, когда год назад по ночам экскаваторы раскорчёвывали витрины всяческих забегаловок возле метро, вокзалов и парков? Сегодня утром похожую картину увидел вживую. Не отведают тут больше москвичи ход-дог аппетитный, не навернут шаурму горяченькую, не купят хлебушка по пути с работы и собачке кусок не бросят. В этой ситуации, конечно, жалко рядовых продавцов, поваров и уборщиц, многие из которых теряют работу. Хотя, официально говорят, что точкам предоставят места в других районах. Зато пешеходная зона станет шире, а этого реально не хватало. Как думаете, нужно в Ижевске проводить подобные чистки, как с ларьками на остановках? Это всё для народа или тут что-то ещё)) #самострой #собянин #фастфуд #борьба #демонтаж #незаконныепостройки
Фото опубликовано Денис Яговкин (@den4ik_yagovkin)
Дек 2 2016 в 6:40 PST
Накануне власти Москвы
пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью.
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