В Москве завершается третья волна сноса самостроя. В список на снос попали 39 строений, большую часть которых владельцы снесли сами. Так, исчезли постройки у Савеловского вокзала и у метро «Петровско-Разумовская».

Смеркалось... #демонтаж #незаконныепостройки #собянин #самострой #савёловскийвокзал Фото опубликовано Денис Яговкин (@den4ik_yagovkin) Дек 2 2016 в 10:18 PST

Накануне власти Москвы пообещали обойтись без массового сноса самостроя ночью.