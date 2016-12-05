МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве. Из-за сильного ветра и снега возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, сообщается на сайте ведомства.

«Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заносов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения», — говорится в сообщении.

Данные Гидрометцентра свидетельствуют, что изменчивая погода продержится в городе всю неделю. Так, в понедельник, 5 декабря, местами поднимется метель и будет сильный снегопад. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. Температура будет держаться от минус 5 до минус 1 градуса. Во вторник, 6 декабря, столбик термометра опустится до 7 градусов. Отмечается, что возможны заносы на дорогах, гололедица и метель. В ночь на 7 декабря температура достигнет минус 14 градусов. Кроме того, метеорологи предупреждают о резких перепадах атмосферного давления.

К середине недели метель утихнет, местами будут небольшие осадки. Однако всю неделю сохранится минусовая температура.

По сообщению пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы, в готовность приведены около 11 тысяч единиц техники и до 20 тысяч рабочих ручной уборки. С 11 утра 5 декабря в усиленный режим работы переведены службы московского метрополитена.

Транспортный комплекс Москвы просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт. «Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности для передвижения по городу пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении. Также автовладельцев просят особенно аккуратно водить во время непогоды.