В Гостином дворе 11 декабря пройдет новогодняя ярмарка «Душевный bazar». В ней примут участие более 50 благотворительных организаций и социальных предпринимателей, сообщает информагентство «Москва».

В этом году общая концепция называется «Заячий десант». Так, все гости должны будут переодеться в зайцев на входе. В программе — «заячьи» бега и «морковный» тир. Также тут пройдут развлекательные и театральные представления, лекторий и мастер-классы. Вырученные на ярмарке средства пойдут на реализацию проектов и программ благотворительных организаций-участников.

Ярмарка пройдет с 11:00 до 19:00. Вход на мероприятие свободный.