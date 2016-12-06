В Московском зоопарке в декабре пройдут платные лекции и экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Тематические экскурсии пройдут по экспозиции зоопарка. После экскурсий организуют лекции, спикерами которых станут путешественники, телеведущие и ученые.

В пятницу, 9 декабря, пройдет экскурсия «Ужасные, но прекрасные», на которой расскажут о мифах, суевериях и предрассудках, связанных с животными. Ведущим лекции заявлен ведущий передачи «Диалоги о животных» Иван Затевахин. На 16 декабря запланирована экскурсия «Экзотика зимой» — в павильоне для теплолюбивых животных. После нее прочитает лекцию с советами по экзотическим путешествиям ведущий программы «Орел и решка. Шопинг» Антон Лаврентьев.

На экскурсии «Арктика: край супергероев» 25 декабря расскажут о белых медведях и пингвинах, овцебыках и полярных совах. После экскурсии интерактивную лекцию об адаптации животных к жизни в холоде проведет биолог и популяризатор науки Григорий Цидулко.

Встречи будут проходить по пятницам и воскресеньям. Стоимость экскурсии и лекции составляет 1 000 рублей, билет на отдельное посещение лекции — 500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте зоопарка. Там же можно посмотреть расписание лекций и экскурсий. В стоимость также включены зимние напитки. Входной билет в зоопарк при этом покупать не нужно.