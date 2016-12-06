HR-проект «Антирабство» и компания «МаксимаТелеком» запустили новый раздел портала Wi-Fi.ru под названием «Работа». Об этом The Village сообщили организаторы проекта.

«В рамках стартовавшего просветительского проекта мы хотим помочь москвичам найти работу, используя наши знания. Наши специалисты готовы раскрыть все секреты прохождения собеседований, рассказать, в каких сферах сейчас растут зарплаты, а из каких вообще стоит уходить, и поделиться другими ценными советами», — рассказывает основательница HR-сервиса «Антирабство» Алена Владимирская

Раздел будет отображаться посетителям на стартовой странице wi-fi.ru после того, как они пройдут авторизацию при подключении к Сети в метро.

В новом разделе разместили советы по грамотному поиску вакансий и успешному прохождению собеседований. Кроме того, здесь можно получить рекомендации от HR-специалистов, оставив заявку и указав свои имя, телефон и адрес электронной почты.

Раздел «Работа» будет доступен в течение нескольких месяцев.