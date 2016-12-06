Глава Москвы Сергей Собянин принял закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2017–2019 годы. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Закон о бюджете был принят депутатами Мосгордумы в окончательной редакции 23 ноября.

Законом предусматривается, что в 2017 году бюджет фонда пополнится на 216,4 миллиарда рублей, в 2018 году — на 237 миллиардов, а в 2019 году – 247 миллиардов рублей.